La Maddalena, torna su Municipio bandiera dei Quattro Mori

Il vessillo coi Quattro mori sventola di nuovo dal balcone del Municipio di La Maddalena. Venerdì scorso il sindaco, Fabio Lai, lo aveva ammainato in segno di protesta contro la chiusura del reparto di Medicina all'ospedale cittadino Paolo Merlo. Oggi la svolta. "Il nostro grido di dolore non è passato inosservato - annuncia il primo cittadino - Già da questa mattina è iniziata una serie di interlocuzioni con tecnici e politici regionali per la gestione dell'emergenza dell'ospedale Paolo Merlo. Porteremo sul tavolo le istanze concordate con tutto il consiglio, le associazioni in difesa dell'ospedale di La Maddalena e le parti sociali". Il Consiglio comunale ha quindi "deciso all'unanimità di issare nuovamente la bandiera dei Quattro mori, una bandiera che rappresenta tutta la Sardegna di cui noi orgogliosamente facciano parte. Su questa battaglia ci vedranno sempre tutti uniti".