Europei: fuochi d'artificio innescano un rogo a Sestu

(ANSA) - CAGLIARI, 12 LUG - L'esplosione di fuochi d'artificio per i festeggiamenti dopo la vittoria dell'Italia sull'Inghilterra hanno innescato un incendio durante la notte a Sestu.

I fuochi d'artificio sono finiti nel balcone al secondo piano di una casa disabitata in via Ancona, dove c'era accumulato del materiale che ha preso fuoco.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme prima che potessero danneggiare gravemente lo stabile.

Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per risalire ai proprietari dell'immobile. (ANSA).