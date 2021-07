Basket: a 39 anni Logan ritorna alla Dinamo

(ANSA) - CAGLIARI, 12 LUG - Uno degli eroi del triplete torna a casa Dinamo. La società biancoblu ha ufficializzato l'accordo con la guardia statunitense di nazionalità polacca David Logan, che vestirà la maglia di Sassari per un anno.

Logan, oggi 39enne, e reduce da tre ottime stagioni alla De Longhi Treviso, è una vecchia e mai dimenticata conoscenza dei tifosi Dinamo, essendo stato l'implacabile trascinatore della squadra nella stagione d'oro 2014-2015, quando i biancoblu guidati da Meo Sacchetti vinsero Supercoppa, Coppa Italia, di cui fu Mvp, e Scudetto.

L'età non ha scalfito le doti di cecchino e di leader del nativo di Chicago: nell'ultimo campionato a Treviso Logan ha registrato 17.3 punti, 2.3 rimbalzi e 2.8 assist di media in 28 minuti di utilizzo, conducendo la formazione veneta per la prima volta ai playoff della massima serie. Ora si mette a disposizione di coach Demis Cavina per completare un roster che miscela esperienza, talento e forza fisica. Prima di Logan la Dinamo ha concluso nei giorni scorsi altri due colpi di mercato, il centro nigeriano Christian Mekowulu e la guardia-ala statunitense Tyus Akili Battle. Nomi che insieme alle conferme di Jason Burnell e Eimants Bendzius danno consistenza a una squadra che dovrà rinnovare gioco e ambizioni. (ANSA).