Incidente stradale nella notte a Sassari, due morti

Un uomo di 50 anni, Eriberto Atzori, e uno di 31, Proto Pierpaolo Sechi, sono morti nella notte a Sassari in seguito allo scontro tra la Opel Meriva su cui viaggiavano e una Ford Focus che trasportava tre persone, rimaste ferite in modo lieve. Teatro dell'incidente il tratto della ex statale 131 che costeggia la frazione di Li Punti, dove solo ieri si sono celebrati i funerali di Alessio Murgia, un 18enne morto in un altro incidente stradale martedì notte, mentre rientrava a casa con gli amici dopo aver festeggiato la vittoria dell'Italia.

Arrivati insieme ai sanitari del 118 e agli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco hanno dovuto faticare parecchio per riuscire a estrarre i loro corpi dalle lamiere dell'auto distrutta. Si lavora per accertare cause e dinamica dell'impatto.

TERZA VITTIMA A GHILARZA. Era maresciallo capo della Compagnia barracellare di Cabras, Graziano Piras, il 51enne morto nel primo pomeriggio di oggi nell'incidente stradale avvenuto lungo la statale 131 Dcn nel territorio di Ghilarza, nell'Oristanese. La Fiat Punto che guidava è stata tamponata da una Nissan X Trail condotta da un 51enne di origini sarde ma residente a Roma e con a bordo una donna di 53 anni, entrambi rimasti feriti. La strada è stata chiusa al traffico dall'Anas per circa un'ora per consentire le operazioni di soccorso. "Siamo profondamente addolorati - ha affermato il sindaco di Cabras, Andrea Abis -. L'improvvisa scomparsa del maresciallo Piras è una grande perdita per la Compagnia barracellare e per tutta la comunità di Cabras, a favore della quale Graziano ha profuso dedizione e grande impegno. Ci stringiamo in un sincero abbraccio alla famiglia in questo triste giorno di lutto".