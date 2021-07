Vela: Young Azzurra vince primo evento della Persico 69F Cup

(ANSA) - PORTO CERVO, 10 LUG - Young Azzurra ha vinto il primo evento foiling della Persico 69F Cup organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda insieme al Team 69F.

l team di casa si è aggiudicato il Grand Prix 2.1, seguita dagli svizzeri di Okalys Youth Project e dal team FlyingNikka 74.

La terza e conclusiva giornata sulle acque di Porto Cervo è stata intensa per tutti i team che, dopo lo stop di ieri a causa del forte vento di maestrale, si sono ritrovati questa mattina alle 7 al Centro Sportivo dello YCCS per il consueto briefing e successivamente sono usciti in mare.

Il Comitato di Regata dopo aver valutato le condizioni metereologiche ha deciso di posizionare il campo di regata davanti al Romazzino, permettendo così alla flotta dei Persico 69F di completare otto prove con un maestrale di intensità tra i 15 e 18 nodi.

Già nella prima prova, il team di casa ha reso palese la determinazione nel cercare il riscatto dalla prima e complicata giornata di regate che vedeva l'equipaggio dello YCCS in quinta posizione nella classifica generale provvisoria. Nella prima prova di giornata, dopo una partenza non perfetta, Young Azzurra prende terreno nel corso della regata e chiude seconda sul traguardo. Nella seconda e terza prova infila due vittorie arrivando a lasciare più di un lato di distacco sul resto della flotta, seguono poi un quarto posto, altre due vittorie e due secondi. Con questi parziali Young Azzurra domina e conquista il Grand Prix 2.1, dopo la vittoria nella prima tappa a Malcesine.

Il team svizzero Okalys Youth Project, sceso in acqua oggi come leader della classifica provvisoria, paga una performance altalenante e si piazza al secondo posto con tre quinti, tre terzi posti, un secondo e un quarto. Giornata molto positiva invece per FlyingNikka 74 che ha costantemente cercato di spingere e ci è riuscita conquistando il terzo gradino del podio grazie a una vittoria, tre secondi posti, un quarto, due quinti e un sesto posto. Il punteggio finale della classifica è determinato dai risultati di giornata sommati al punteggio elettronico e quello di fairplay. (ANSA).