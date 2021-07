Tennis: master con Sonego per i classe 2008 al Forte Village

Lorenzo Sonego, numero 25 al mondo, sarà professore di tennis per venti ragazzini impegnati nel master estivo di tennis a Forte Village.

In programma una lezione teorica e una in campo. Poi il campione piemontese volerà a Tokyo per difendere i colori azzurri alle Olimpiadi.

I mini giocatori classe 2008 provenienti da tutta Italia sono stati ricevuti nell'aula consiliare del Comune di Cagliari. Non solo Lorenzo: al master, che proseguirà fino al 25 luglio interverranno, tra gli altri, Emilio Sanchez, storico campione spagnolo, Gipo Arbino coach di Sonego e Pat Cash, vincitore di Wimbledon nel 1986.

Il principale obiettivo del master - è stato spiegato da Simone Bongiovanni presidente di Tennis Foundation e da alcuni insegnanti - è quello di sostenere i giovani tennisti, per dare una possibilità non solo ai talenti già seguiti efficacemente dalle rispettive Federazioni, ma anche alle terze e quarte scelte che a volte rimangono nell'ombra, con la quasi impossibilità di raggiungere il grande tennis. Insomma, una chance in più, con tanto di borsa di studio, per dare tempo e speranze a chi magari ha magari bisogno di qualche mese in più per crescere.

"A disposizione - ha detto Sonego - per mettere la mia esperienza al servizio di chi, come me da piccolino e tuttora, ama questo sport. Sono onorato di far parte di questo progetto.

Mi sono costruito tutto da solo, proprio come stanno facendo questi ragazzi".

I consigli principali che probabilmente saranno le linee guida della lezione teorica? "Bisogna amare il tennis con tutto il cuore- racconta- e voler dare sempre il massimo. È importante curare la tecnica, ma anche mente e forma fisica sono importanti. Naturalmente non deve mancare la voglia di divertirsi e di mettere in conto di girare il mondo per confrontarsi e arricchire il proprio modo di giocare".