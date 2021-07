Incendi: pericolo alto, allerta Protezione civile per domenica

Nuova allerta arancione di pericolo incendi lanciata dalla Protezione civile regionale per la giornata di domani, domenica 11 luglio.

In tutto il sud Sardegna, Sardegna centrale e Gallura - si legge nel bollettino- "le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l'evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale".

Intanto numerosi incendi sono scoppiati sabato nell'Isola. In particolare un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Sorgono è intervenuto in agro di Fonni, località San Cristoforo.

Un elicottero decollato dalla base di Fenosu ha operato su un incendio nel comune di Ghilarza, località Ena Trasino; un altro mezzo aereo proveniente dalla base di Villasalto è intervenuto per spegnere un rogo in agro di San Basilio, località Mizza Azoni.

Fiamme anche a Burgos, località Su Eddatu, dove è intervenuto un elicottero decollato dalla base di Anela e nelle campagne di Uras, dove ha operato un elicottero del Corpo forestale partito da Fenosu.