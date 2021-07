"Ai confini tra Sardegna e Jazz" con Murray, Ortiz, Drake

David Murray, Aruán Ortiz, Hamid Drake, Dudù Kouate, poi Antonello Salis, Gavino Murgia, Paolo Angeli, Enzo Favata. Grandi protagonisti e luoghi incantevoli, spettacoli, iniziative e laboratori. Dal 27 agosto al 7 settembre ritorna per la 36/a edizione, in piazza del Nuraghe a Sant'Anna Arresi, il festival "Ai confini tra Sardegna e Jazz" con il titolo "Approdo ad Atlantide - l'uomo che varca i confini".

Un omaggio al compianto Basilio Sulis, fondatore del festival, pioniere del jazz in Sardegna, scomparso nel novembre del 2020.

L'Associazione Culturale Punta Giara, organizzatrice del festival, in collaborazione col fotografo Luciano Rossetti, ha allestito una mostra fotografica a lui dedicata che ripercorre i momenti significativi, il suo rapporto con i musicisti e la musica, "il viscerale legame tra questa manifestazione e l'uomo che per essa ha superato i confini tra Sardegna e Jazz".

Due le anteprime, il 31 luglio ai piedi del Nuraghe di Sant'Anna Arresi, con Daniele Sepe e il progetto Direction Zappa e il 7 agosto alla Villa Salazar di Piscinas con Enzo Favata e lo scienziato Mario Tozzi. Un festival diffuso nel territorio per valorizzarlo, con concerti anche di primissimo mattino nella spiaggia di Porto Pino, o a mezzanotte in località Candiani. Ma teatro dei live saranno anche il borgo di Tratalias; Sant'Antioco, spiaggia di Is Solinas a Masainas; Parco Urbano Canale del Generale a Carloforte; la Grande Miniera di Serbariu e l'anfiteatro di Monte Sirai a Carbonia, la Cantina Sociale di Santadi.

Dal 27 agosto si entra nel vivo del festival nel borgo medievale di Tratalias, con O.N.G. Crash, il nuovo progetto di Gabriele Mitelli. il primo spettacolo sulla spiaggia, a Is Solinas (Masainas) il 29 agosto è con il percussionista senegalese Dudù Kouate. Il 31 agosto Antonello Salis piano solo e a seguire Salis insieme a Gavino Murgia al sax, Hamid Drake alla batteria e Paolo Angeli alla chitarra.

Il 3 settembre spazio all' esplosivo ensemble di David Murray Brave New World Trio Feat Aruán Ortiz, "tra i più grandi musicisti afro-discendenti contemporanei e tra le più grandi sezioni ritmiche degli ultimi trent'anni in ambito jazz e d'improvvisazione", spiegano gli organizzatori.