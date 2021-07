Vaccini: campagna comunicazione per over 60 e giovanissimi

Numeri ancora bassi per le adesioni alla campagna vaccinale da parte degli over 60 e dei giovanissimi. Tanto che il commissario straordinario dell'Ares-Ats, Massimo Temussi, sta pensando ad un piano di comunicazione specifico a loro destinato.

"Intanto dobbiamo fare i conti con le forniture che sono state consegnate: non abbiamo tante scorte per cui anche se sulla carta potremmo fare circa 24-25mila dosi al giorno, sulla base di quelle disponibili non possiamo permetterci di saltare i richiami - dice Temussi all'ANSA - Abbiamo però basse adesioni degli over 60 per Astrazeneca, anche se stiamo andando bene sulla somministrazione delle scorte presenti in frigo, e dei giovani. Per questo stiamo pensando ad ampliare la comunicazione per lanciare un ulteriore appello a queste due categorie, ma dobbiamo pur sempre fare i conti con i vaccini disponibili".

Intanto a luglio si prosegue con una media di vaccinazioni tra le 15mila e le 20mila al giorno: nelle ultime 24 ore sono state inoculate 18.241 dosi di cui 14.355 richiami e 3.886 prime dosi. Mentre ad agosto è attesa una leggera frenata. Ora nell'Isola, che è sesta in Italia per le somministrazioni in rapporto alla popolazione, la prima dose o la monodose Janssen è stata ricevuta dal 56,33% della popolazione, mentre la seconda dose dal 35,17%. Complessivamente invece le somministrazioni sono attualmente 1.505.726, di cui prima dose e monodose 918.388 e richiamo 573.508.

Nel frattempo si segnala qualche rallentamento nelle farmacie degli ospedali, specie al Marino di Cagliari, per la consegna delle dosi pronte ai medici di base che devono effettuare le somministrazioni a domicilio, a causa della carenza di farmacisti specializzati. In questo caso l'Ats ha già predisposto un nuovo reclutamento anche facendo scorrere le graduatorie degli idonei già in essere.





NUOVO HUB A TORTOLI'. Il Commissario Straordinario dell'Area Socio Sanitaria Locale di Lanusei, Ugo Stochino, comunica che a far data da domani sabato 10 luglio tutte le vaccinazioni Anti COVID-19 saranno regolarmente effettuate non più nella palestra della scuola media centrale del viale monsignor Virgilio, con entrata in via Bertulottu (fronte market Simply), ma nel nuovo Punto Vaccinale dell'Aeroporto di Tortolì-Arbatax, tra le proteste dell'amministrazione comunale che afferma di non essere stata coinvolta.

ORISTANO, VACCINO SENZA PRENOTAZIONE A OVER 60. I cittadini dai 60 anni in su non ancora vaccinati possono presentarsi al Centro vaccinale di Oristano (Palazzetto dello Sport, ingresso da Viale Repubblica) per ricevere la prima dose senza dover procedere preventivamente alla prenotazione. Le nuove disposizioni, emanate dalla Regione Sardegna, sono entrate in vigore giovedì 8 luglio.

Per accedere - come ricorda la direttrice del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica Zona Centro Maria Valentina Marras - è necessario portare con sé la propria tessera sanitaria e, possibilmente, il modulo di consenso informato e la scheda anamnestica (scaricabili dal sito www.asloristano.it) già compilati. Avere con sé la modulistica permetterà di risparmiare tempo all’accettazione, ma nel caso in cui non si abbia la possibilità di farlo, la documentazione sarà comunque disponibile al’ingresso dell’hub.

Questi gli orari in cui i cittadini over 60, privi di appuntamento, possono recarsi al Centro vaccinale di Oristano: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18; il sabato, dalle ore 9 alle 13.