Honduras: in 600 linciano un sardo, "ha ucciso vicino"

La polizia dell'Honduras ha arrestato almeno cinque persone sospettate di aver preso parte al linciaggio e all'uccisione di Giorgio Scanu, che ha coinvolto circa 600 persone armate di machete, bastoni e pietre a Santa Ana de Yusquare, nel sud del Paese centroamericano. Lo rende noto oggi il governo di Tegucigalpa, citato dall'agenzia Reuters sul proprio sito. Gli arrestati - prelevati ieri dalla polizia, hanno fra i 19 e i 55 anni. La folla inferocita accusava Scanu di pestato a morte ucciso un anziano vicino di casa dopo un litigio.

VITTIMA LASCIO' SANTA GIUSTA 20 ANNI FA. Era originario di Donigala Fenughedu, frazione di Oristano, e per molti anni aveva vissuto a Santa Giusta, Giorgio Scanu, l'italiano di 66 anni ucciso ieri a Santa Ana de Yusguare, nel sud dell'Honduras, linciato da 600 persone che lo accusavano di aver ammazzato un suo vicino di casa di 74 anni. Da quanto si apprende, aveva lasciato Santa Giusta almeno 20 anni fa, partendo da solo per l'Honduras senza la moglie e il figlio.

Nel paese del centro America si era poi risposato e dalla nuova compagna avete avuto altri due figli. Del periodo trascorso in Sardegna alcuni lo ricordano come calciatore: negli anni '80, infatti, aveva giocato nella Milese calcio, la squadra di Milis, un altro piccolo comune dell'Oristanese, quando gravitava in prima categoria. Nel suo profilo Facebook, Giorgio Scanu aveva tra le amicizie molte persone di Milis. "Chi lo conosceva mi ha detto che era un ragazzo semplice, sempre allegro - racconta all'ANSA il sindaco del paese Sergio Vacca - non ha mai vissuto a Milis, ma tutti lo ricordano con affetto. Quanto accaduto è terribile".