Grillo: avvocata Bongiorno, finalmente si arriva in aula

"Finalmente". Così l'avvocata Giulia Bongiorno all'ingresso del tribunale di Tempio Pausania, dove a breve si celebrerà la prima udienza preliminare per la vicenda giudiziaria che vede Ciro Grillo, figlio di Beppe, fondatore del M5s, e tre suoi amici accusati della presunta violenza sessuale di gruppo su una ragazza italo-norvegese di 19 anni e su una sua amica, avvenuta a Porto Cervo il 17 luglio 2019. L'avvocata, che rappresenta la giovane, ha detto che "finalmente della vicenda si parla nell'unica aula deputata; il dolore che prova una vittima di violenza non può essere espresso in poche parole".