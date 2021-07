Furibonda rissa tra giovani a Quartu, quattro in ospedale

Furibonda rissa durante la notte davanti a uno stabilimento balneare nel lungomare sul golfo di Quartu Sant'Elena. Tre ragazzi e una ragazza, tra i 25 e i 30 anni, sono stati trasportati al Policlinico di Monserrato e all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per essere medicati. I contorni della vicenda non sono ancora del tutto chiari: gli agenti del Commissariato di Quartu hanno avviato le indagini e attendono di sentire i quattro feriti per avere un quadro completo.

Da quanto si apprende, due gruppi di giovani, uno dei quali composto probabilmente da turisti, avrebbero iniziato a discutere mentre si trovavano all'esterno dello stabilimento. La lite è degenerata e sono passati alle mani: calci, pugni, schiaffoni. Ad avere la peggio sono stati in quattro. Sul posto, oltre agli agenti del Commisariato, anche tre ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale: nessuno sarebbe grave.