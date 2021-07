Flavio Briatore lancia Crazy Pizza a Porto Cervo

(ANSA) - PORTO CERVO, 09 LUG - Un'ampia terrazza che si affaccia sulla Marina di Porto Cervo dove gustare una pizza di lusso. Apre nel ritrovo del jet set internazionale Crazy Pizza.

E' l'ultima creazione di Flavio Briatore che il 24 luglio inaugura anche il Nuovo Billionaire in Costa Smeralda.

Un menù per tutti gusti che accontenta chi preferisce le "classiche" e chi ama accostamenti insoliti. Tra le "Crazy Pizza" c'è la Pata Negra, la Focaccia e la Tartufo con mozzarella, tartufo nero e tartufo bianco. Poi ancora fresche insalate miste e dolci al minuto, tra cui il cremoso tiramisù o il gelato, preparati al momento davanti ai clienti e subito serviti a tavola.

Lanciato nel 2019 nel cuore di Marylebone, Crazy Pizza annovera già tra i suoi indirizzi anche Montecarlo e Londra dal prossimo autunno anche Roma e Milano. La carta dei vini è impreziosita da bottiglie vintage ed introvabili provenienti da ogni angolo d'Italia e champagne più rari. Non manca una vasta selezione di cocktail firmati Crazy Pizza che si ispirano al glamour italiano, Campo di Fiori, Sorrento, Dolce & Banana. Gli interni sono firmati dall'Architetto fiorentino Michele Bönan con un richiamo a un moderno yacht.

"Siamo entusiasti di aprire a Porto Cervo e riteniamo che questa posizione sia perfetta per la famiglia Crazy Pizza. Stiamo riemergendo dalle incertezze della pandemia causate dal Covid come un'azienda incredibilmente forte, marchio di lusso ed ospitalità. Ci siamo adattati dove necessario in modo da soddisfare i parametri di sicurezza e offrire un'esperienza culinaria perfetta e sana", afferma il Ceo Oliver Flamant.

