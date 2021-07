Estate più accessibile a disabili con Budoni Welcome

Le spiagge di Budoni si aprono alle esigenze delle persone disabili. Con un progetto realizzato dall'amministrazione comunale e da Budoni Welcome, negli arenili sono stati potenziati e ottimizzati i servizi per rendere le spiagge facilmente accessibili anche a chi ha difficoltà di movimento. Sono stati realizzati parcheggi riservati, aumentato il numero delle passerelle, ripensati e potenziati i servizi igienici, realizzati parchi giochi senza barriere.

Inoltre è stato attivato lo spazio informativo online "Budoni inclusiva", sulla piattaforma Budoni Welcome: in un unico luogo sono raccolte tutte le informazioni utili ai turisti disabili per pianificare il proprio soggiorno: le spiagge accessibili, le strutture ricettive, i ristoranti e gli agriturismi già attrezzati per accoglierli, i trasporti adatti alle loro necessità e anche gli appuntamenti e le attività adatte a chi ha una mobilità ridotta.

"Nella nostra destinazione qualunque ospite, senza distinzione alcuna, può venire in vacanza sentendosi come a casa propria" dichiara il consigliere delegato all'inclusività del Comune di Budoni, Fabrizio Mesina. "L'obiettivo che ci siamo posti predisponendo questo piano è di garantire a tutti coloro che soggiorneranno sulle nostre spiagge di poter trovare i servizi e le strutture di cui hanno necessità. Per noi l'inclusione è far sì che nessuno debba chiedersi se il nostro territorio sia adatto a trascorrervi una vera vacanza: la risposta è sì, per tutti".