Basket: nuovo colpo di mercato della Dinamo, preso Battle

La Dinamo Banco di Sardegna piazza un altro colpo sul mercato e porta a Sassari la guardia-ala statunitense Tyus Akili Battle. Il 23enne originario di Livingston, in New Jersey, ha firmato un contratto di un anno con il club di Sassari e arriva in Sardegna dopo una stagione in forza a Enisey, in Russia, dove ha disputato la VTB League chiudendo con 12.6 punti, 3.8 rimbalzi e 2.6 assist in 24 gare. Battle con i suoi 198 centimetri per 93 chilogrammi, è in grado di ricoprire tre ruoli in campo.

Considerato fin dalla high school uno dei migliori prospetti d'America, dopo aver frequentato Syracuse, ha mosso i primi passi da professionista in G-League prima di approdare in VTB League. Nel 2014 ha vinto la medaglia d'oro ai Mondiali Fiba Under 17.

Il nuovo acquisto va a dare una precisa fisionomia alla squadra di coach Demis Cavina, che dopo il rinnovo di Jason Burnell e l'arrivo del centro nigeriano Christian Mekowulu, assume una dimensione sempre più atletica ed esplosiva.