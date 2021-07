Festival letterario a Perdasdefogu nel segno di G. Deledda

"Con la cultura si può vincere". Nelle parole di Giacomo Mameli, direttore artistico, c'è un messaggio forte, più che un auspicio, per la ripartenza nel dopo Covid. È il filo conduttore di "SetteSere SettePiazze SetteLibri", il festival letterario itinerante giunto alla 11° edizione in programma dal 26 luglio all'1 agosto a Perdasdefogu, in Ogliastra, con tappe - del pre e dopo festival - in altri 14 comuni della Sardegna.

"Prende spunto da una frase: 'Tutto forse potrà essere vinto' contenuta in una lettera che Grazia Deledda nel 1926 inviò al presidente della Fondazione Nobel per rispondere a Luigi Pirandello, che non aveva preso bene la mancata vittoria del premio", spiega Mameli, giornalista e intellettuale originario di Perdasdefogu. Una rassegna nel segno di Grazia Deledda, a 150 anni dalla sua nascita. "Un'autrice certo sarda ma interprete di valori universali", chiarisce Mameli. Il cuore del festival è la letteratura con incontri, letture, presentazioni tra piazze e luoghi identitari del paese, record mondiale della longevità familiare. Un interessante parterre di ospiti chiamati a confrontarsi con l'attualità e ad offrire nuovi suggestivi spunti.

A Perdasdefogu, baricentro del festival, l'apertura del 26 luglio è affidata a Rossana Dedola con il suo libro "In Sardegna con Grazia"; il 27 Alice Urciuolo, finalista Premio Strega 2021, con il suo "Adorazione"; il 28 Francesca Serafini con "Tre madri" conversa con Dori Ghezzi e Paola Piras; il 29 la presentazione del libro "Io sono Gesù" di Giosuè Calaciura, che dialoga con Marino Sinibaldi e Antonello Mura; il 30 un'altra scrittrice, Lia Levi, con il suo lavoro "Ognuno accanto alla sua notte"; il 31 è la volta della presentazione del libro "Anti-System Politics" di Jonathan Hopkin, docente della London School of Economics. Conduce la serata Sergio Rizzo che dialoga con l'autore e i sindaci di Arborea, Barisardo, Cagliari, Nuoro, Ozieri; l'1 agosto presentazione del libro "Gramsci e le donne" di Noemi Ghetti.

Spazio alla musica con un gruppo per ogni serata. Il prefestival si apre il 10 luglio a Codrongianos con la giornalista Elvira Serra e il libro "Tutto da vivere". Incontro con Beppe Severgnini a Ulassai il 25 luglio in dialogo con Giacomo Mameli.