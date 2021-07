Corsa per i malati di sclerosi multipla, domani la partenza

La partenza è fissata per domani, venerdì 9 luglio, alle 8.30 da piazza Yenne a Cagliari. Luca Schirru, 28 anni, proverà a raggiungere Sassari in tre giorni: domenica pomeriggio dovrebbe essere in piazza Italia. Correrà per i malati di sclerosi multipla: una maratona per accendere i riflettori sulla patologia. E per raccogliere fondi. Un percorso studiato e ristudiato: solo strade provinciali e due pernottamenti.

Prima tappa a Oristano, poi nuova sosta dalle parti di Sindia. Infine il traguardo. La corsa è il pane quotidiano di Luca: prima o dopo il lavoro percorre a piedi circa quindici chilometri. L'idea è nata in ospedale: il maratoneta era ricoverato e ha conosciuto pazienti che combattono la sclerosi multipla e altre patologie particolarmente aggressive. E allora ecco il progetto: una corsa di oltre duecento chilometri tutta per loro.

Per le donazioni è importante seguire le indicazioni di Luca dai social. I fondi saranno utilizzati per aiutare la ricerca. Ma è anche un segnale: la maratona servirà a ricordare che tante persone soffrono e combattono per la sclerosi multipla. E che la scienza - mettendosi a correre anche grazie a donazioni e finanziamenti - può fare molto per aiutare i pazienti.