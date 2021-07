Barca alla deriva a Tavolara, Capitaneria salva 9 turisti

Nove turisti, due italiani e sette spagnoli, sono stati salvati ieri sera dalla Guardia costiera di Olbia mentre la loro barca col motore in avaria andava alla deriva spinta da un forte vento di scirocco. L'imbarcazione era in balia delle onde nel tratto di mare tra capo Ceraso e Tavolara e i turisti, in preda al panico, hanno chiesto aiuto alla Sala operativa della Guardia costiera che è ha inviato sul posto la motovedetta Sar (Search and Rescue) CP 894. I diportisti sono stati trasferiti a bordo della motovedetta e accompagnati alla banchina della Capitaneria di Olbia, spaventati, ma senza un graffio.