Accoltella un uomo a Sassari, arrestato per tentato omicidio

Un uomo di 52 anni è stato accoltellato nella notte nel quartiere Latte Dolce, alla periferia di Sassari, riportando gravi ferite. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura sassarese dopo una veloce indagine hanno individuato e arrestato il presunto aggressore, un 52enne, che è ora accusato di tentato omicidio.

La vittima, colpita con 11 coltellate all'addome, alle braccia e alla schiena, è stata soccorsa dal 118 ed è ora ricoverata all'ospedale di Sassari; le sue condizioni sono gravi ma la sua vita non sarebbe in pericolo. Secondo quanto raccontato agli agenti della Volante, intervenuti sul posto, l'uomo sarebbe stato colpito alle spalle mentre rientrava a casa. Le tracce di sangue portavano a un appartamento al piano di sotto.

All'interno i poliziotti della Squadra Mobile hanno trovato il 52enne, agli arresti domiciliari e ospite in casa di un amico. L'uomo aveva gli abiti e le braccia ancora sporchi di sangue ed è stato arrestato in flagranza per tentato omicidio.