Variante Delta: tamponi di massa per cluster paese sassarese

La variante Delta spaventa il piccolo centro del Sassarese, Usini, conosciuto per la produzione vitivinicola. Dopo la scoperta di 10 contagi a questo ceppo su 23 test positivi, tra i quali molti giovani e la stretta del sindaco, Antonio Brundu, ora si passa allo screening di massa completamente gratuito.

"Come annunciato, domani sera (giovedì 8 Luglio 2021) dalle ore 16 alle ore 20.00, si terrà la campagna di screening con tampone molecolare, presso il vecchio Comune, via Marconi angolo via Kennedy - scrive il sindaco in un messaggio ai suoi concittadini nella pagina ufficiale del Comune su Facebook - È importantissimo fare questo per provare in tutti i modi ad arginare il contagio e riprendere quanto prima la nostra normalità. L'invito è rivolto a tutta la popolazione, in particolare ai giovani e giovanissimi, a coloro che hanno il sospetto di aver avuto contatti con persone positive ed è fondamentale per vincere questa battaglia. Mi appello con il cuore... Facciamo tutti la nostra parte".