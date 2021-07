Sindaci in piazza:Truzzu,ridare dignità a ruolo è democrazia

(ANSA) - CAGLIARI, 07 LUG - "Siamo arrivati in piazza Roma non per difendere la casta ma la democrazia, un sindaco deve essere messo nelle condizioni di poter operare senza incorrere in eventuali reati su questioni sulle quali non abbiamo responsabilità diretta". Lo ha detto all'ANSA il sindaco di Cagliari e vicepresidente di Anci, Paolo Truzzu, che ha incontrato - in delegazione con i colleghi Decaro, Appendino, Bianco e Pella - il presidente del Consiglio Mario Draghi a margine della manifestazione nella Capitale.

"Abbiamo rappresentato al premier la situazione di difficoltà che sta diventando una questione complicata visto che siamo chiamati a rispondere anche per le ordinanze - ha aggiunto - inoltre c'è la questione dei piccoli comuni dove ai sindaci occorre riconoscere emolumenti dignitosi, altrimenti si corre il rischio di non trovare più candidati disposti a prestare servizio per le piccole comunità. Ecco va ridata dignità al ruolo del sindaco perché noi risolviamo i problemi dei cittadini".

Inoltre in vista dell'arrivo delle risorse del Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza (PRNN) i primi cittadini hanno ribadito la necessità che "vengano trovate soluzioni a breve termine anche perché siamo gli unici di grado di spendere questi soldi velocemente". (ANSA).