Pesca a strascico, una denuncia e multe per 10mila euro

Una denuncia penale e diverse multe agli armatori di tre imbarcazioni e ai comandanti. Complessivamente sono state elevate sanzioni per oltre 10mila euro. È il bilancio dei controlli effettuati dai militari delle Fiamme gialle del Reparto operativo aeronavale mirati a bloccare la pesca illegale e a strascico. In particolare i tre pescherecci sono stati intercettati dai militari della Sezione aerea di Elmas nella zona di Capo Spartivento, nel territorio di Teulada e Capo San Lorenzo, a Villaputzu. Le imbarcazioni di medie dimensioni, posizionate tutte a poca distanza dalla costa, erano intente a praticare l'attività di pesca a strascico in zone e tempi vietati.

"Alcune - spiegano dalla Guardia di finanza - hanno addirittura tentato di occultare la propria posizione spegnendo il sistema di bordo AIS (Automatic Identification System) allo scopo di non rispettare le distanze dalla costa oppure per pescare nelle zone interdette nel periodo di fermo biologico". Ma non solo. In un caso il comandante del peschereccio ha addirittura spento le luci di navigazione. Proprio per questa ragione è scattata una denuncia penale visto che ha violato le norme sulla sicurezza della navigazione.