Oristano, lo skate park diventa una realtà

Apre a Oristano lo Skate Park comunale. Uno spazio moderno e funzionale dove sarà possibile praticare questa disciplina amatissima dai giovani, nata negli anni '50 in California e che si è diffusa in Italia dai primi anni '80. Venerdì alle 17,30 ci sarà il taglio del nastro e da lunedì nell'area recintata del Centro Giovani di Sa Rodia, in uno spazio all'aperto su una superficie a forma di "L" di 300 metri quadrati, sarà fruibile.

"Vede la luce un'opera molto importante per la città", ha spiegato il sindaco Andrea Lutzu che questa mattina ha presentato in anteprima l'opera assieme a Maria Bonaria Zedda, assessora alle Politiche giovanili, Antonio Iatalese e Davide, Presidenti delle Commissioni consiliari e Lucrezia Lacasella in rappresentanza della Consulta giovanile. "Quattro anni fa, avevamo preso un impegno in campagna elettorale, subito dopo confermato nel Piano Triennale delle opere pubbliche 2019-2021 - aggiunge il primo cittadino - oggi diamo seguito a quegli impegni e possiamo inaugurare un impianto che la città ci chiedeva. Gli appassionati di questo sport sono moltissimi ed era ormai indispensabile individuare aree idonee per praticarlo".

L' assessora Zedda ha messo in rilievo: "Lo skateboard è sempre più amato e praticato dai giovani, spesso costretti, a causa della mancanza di strutture, a praticare l'attività in luoghi inadatti, come le strade pubbliche, utilizzando marciapiedi, scalinate e corrimani. Questo crea problemi per la sicurezza dei passanti, provoca un notevole degrado delle strutture utilizzate, e potrebbe risultare pericoloso per gli stessi skaters. Per questo motivo la Giunta Lutzu ha deciso di accogliere le richieste dei ragazzi e dotare la città di una struttura adeguata alle loro esigenze, inserendola in un contesto ad alta vocazione sportiva". Per l'Assessore ai Lavori pubblici Francesco Pinna "la città può contare su un impianto moderno e innovativo, molto atteso dai giovani, e non solo oristanesi".