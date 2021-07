Leimer e Accornero-Altara, due mostre al Man di Nuoro

Le fotografie e le installazioni di Sonia Leimer nell'esposizione curata da Luigi Fassi, le illustrazioni e gli acquerelli di Vittorio Accornero de Testa (Casale Monferrato, 1896-Milano, 1982) e Edina Altara (Sassari, 1898-Lanusei, 1983), curata da Luca Scarlini, sono le due nuove esposizioni che si potranno visitare al Museo Man di Nuoro da sabato 10 luglio sino al 23 gennaio 2022.

Il progetto di Sonia Leimer (Merano, 1977) intitolato "Via San Gennaro", è vincitore della quarta edizione dell'Italian Council (2018), concorso ideato dal Ministero della Cultura per promuovere l'arte contemporanea italiana nel mondo e sostenuto dal Man in partnership con l'International Studio & Curatorial Program (Iscp) di New York, dove il progetto è stato presentato in anteprima a cavallo tra il 2019 e il 2020. Il lavoro affronta tematiche sociali e antropologiche incentrate su l'investigazione di spazi metropolitani ed è l'esito di una residenza intensiva dell'artista a New York, dove ha condotto una ricerca sulle memorie italiane di Little Italy a Manhattan.

"Via San Gennaro realizzato dal Man porta avanti due linee guida fondamentali del programma attuale del museo - spiega il curatore della mostra e direttore del museo Luigi Fassi - quali la volontà di continuare a commissionare nuove opere ad artisti contemporanei, rafforzando il ruolo di committenza del Man, assieme all'intenzione di esplorare il territorio del Mediterraneo nei suoi rapporti con il mondo globale".

L'esposizione "Vittorio Accornero-Edina Altara. Gruppo di famiglia con immagini" vuole invece riportare l'attenzione sull'operato dei due artisti e illustratori, indagando le complesse vicende biografiche e creative che li hanno visti uniti a partire dalle loro prime opere individuali degli anni Venti sino agli anni Ottanta del Novecento: dalle illustrazione sul Giornalino della domenica dove passa il meglio della illustrazione e della letteratura italiana con autori come Piero Calamandrei, Luigi Capuana e Grazia Deledda, a quelle sui libri per bambini, fino a estendere la propria attività all'intero mondo delle arti applicate nell'epoca dell'Art Déco.