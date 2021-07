Incendi: quattro elicotteri in azione nell'Oristanese

E' molto esteso l'incendio sul quale stanno operando quattro elicotteri del Corpo Forestale regionale nelle campagne di Ghilarza, in località Ena Trasino.

Divampate vicino al paese, le fiamme si sono dirette in direzione opposta al centro abitato spinte dal forte vento. In fumo un'ampia porzione di colture e incolti, ma nell'area attualmente interessata dal rogo non ci sono aziende agricole.

La Statale 131 Dcn, in direzione Olbia, è stata temporaneamente chiusa al traffico.

I quattro velivoli stanno operando con lanci di acqua in rapida successione per evitare che l'incendio possa ulteriormente estendersi.