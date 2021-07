Incendi: 3 Canadair e 5 elicotteri in azione a Ghilarza

E' stato il vasto incendio scoppiato nelle campagne di Ghilarza - dove sono intervenuti ben tre Canadiar e cinque elicotteri - a tenere sotto pressione oggi la macchina regionale antincendi.

Venti complessivamente i roghi divampati nell'Isola. In agro di Ghilarza, località "Ena Trasino", sono intervenuti cinque elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Fenosu, Bosa, Sorgono e San Cosimo. Sul posto anche tre Canadair. Le operazioni di spegnimento sono dirette dalla Stazione di Ghilarza coadiuvata dal personale eliportato, dal GAUF di Oristano, da quattro squadre Forestas di Abbasanta, Neoneli, Paulilatino e Sedilo, dai barracelli di Soddì e Ghilarza.

Il vasto rogo ha portato alla chiusura per circa un'ora della statale 131 Dcn in direzione di Olbia in quanto le fiamme si sono avvicinate pericolosamente alla strada. La strada è stata chiusa al traffico dal chilometro 4,800 all'altezza del bivio di Ghilarza fino al chilometro 8,600, bivio di Aidomaggiore. Il traffico è stato deviato lungo la provinciale 15.

Nel Comune di Carbonia, località "Sedda Umbrosa", è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Marganai. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Carbonia coadiuvata dal personale eliportato, da una squadra Forestas di Carbonia, e dai Vigili del fuoco.

Infine in agro di Macomer, località Sa Tanca Manna, è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Anela. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Macomer coadiuvata dal personale eliportato.