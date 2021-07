I tramonti a Seruci accompagnano gli eventi estivi a Gonnesa

Musica, libri, festival, teatro, escursioni, cinema, incontri: un ricco calendario denso di attività pronte ad animare l'estate di Gonnesa per la seconda edizione di Luci d'Estate: dal centro storico del paese al Villaggio Normann, passando per il Nuraghe Seruci e Nuraxi Figus. Il tutto all'interno del percorso di destinazione sostenibile e responsabile iniziato nel 2020 e che vede gli operatori turistici in prima linea per offrire esperienze culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche.

"Dopo un anno difficilissimo - dice il sindaco, Hansel Cristian Cabiddu - siamo pronti a ripartire in sicurezza. Gonnesa, con il suo importante patrimonio paesaggistico, archeologico, storico minerario e culturale vuole contribuire ad arricchire l'offerta turistica del sud ovest sardo, attraverso un sistema di eventi, prodotti, esperienze, attrattori di grande interesse". Anche quest'anno il Nuraghe Seruci, con i suoi tramonti mozzafiato, ospiterà diversi appuntamenti culturali e musicali.

Quattro appuntamenti del Festival Culturale Liberevento: il giornalista Toni Capuzzo, la criminologa Roberta Bruzzone, lo storico dell'arte Jacopo Veneziani e lo psichiatra-sociologo Paolo Crepet. Nel parco archeologico anche due concerti di ARTango&jazz Festival e due appuntamenti di Connessioni, Festival delle idee 2021: gli scrittori Piergiorgio Pulixi e Massimo Carlotto. Il calendario di Connessioni prevede anche un appuntamento con il giornalista Francesco Abate nello splendido scenario di Normann e due appuntamenti nel Parco S'Oliariu: il primo con le scrittrici Milly Barba e Debora Serra, il secondo con lo scrittore Wu Ming 1.

Il Villaggio Normann, grazie alla sinergia con l'Associazione del villaggio, sabato 17 luglio ospiterà gli Zirichiltaggia - Tributo a De André" in concerto che saranno un preludio all'evento di domenica 18 luglio dedicato a Fernanda Pivano, nel giorno del suo compleanno. Spazio lunedì 19 alla Conferenza: "Algoritmi e Intelligenza Artificiale: Quale futuro". Ritorna anche il Cinema sotto le stelle nel Parco S'Olivariu, curato dall'Arci Iglesias APS. Sempre il Parco urbano S'Olivariu ospiterà, nel pieno rispetto delle normative anticovid, un calendario di concerti musicali che vedranno sul palco "I Tamurita", la cantante Claudia Aru con il suo nuovo spettacolo, The Soul Kitchen, i "Non soul funky" e Gabriella Cambarau con il progetto "Brebus".

Il centro storico del paese, per due serate, diventerà una grande isola pedonale che ospiterà musica e animazione. Novità di questa seconda edizione di Luci d'estate sono le escursioni alla scoperta del territorio curate da Janas Escursioni.