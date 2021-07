Fanghi rossi a Monteponi, nuovo progetto per la bonifica

(ANSA) - IGLESIAS, 07 LUG - Un progetto per la bonifica dei fanghi rossi di Monteponi. In campo il consorzio Ausi, con il coordinamento dell'Università di Cagliari, e il socio Sol.TRE.ECO srl bonifiche del Gruppo Solmar, con la collaborazione del Comune di Iglesias.

Sul tavolo tre punti chiave: il deposito dei fanghi rossi di Monteponi (1,7 milioni di tonnellate), l'impianto di trattamento, il collocamento dei prodotti ottenuti con l'inertizzazione. "Questo percorso - ha spiegato in una conferenza stampa Mauro Usai, sindaco di Iglesias e presidente consorzio Ausi - inizia fin da oggi all'interno dei nostri laboratori di Monteponi dove già lavorano i ricercatori dell'Università di Cagliari. Siamo consapevoli che i tempi non saranno brevi, ma abbiamo tutte le carte in regola per avviare un processo di ricerca e innovazione che permetterà finalmente la riqualificazione dell'intero territorio".

Il progetto di bonifica prevede diversi step. A partire dall'imminente realizzazione di una struttura pilota all'interno dell'ex Zir (ora Zic: zona industriale comunale) che si occuperà di sperimentazione industriale. "Di fatto - ha detto Usai - abbiamo tutte le carte in regola: la fattibilità di un progetto comprovato da studi scientifici, professionisti del settore, ricercatori, oltre agli spazi adeguati e i mezzi a disposizione: fra questi un laboratorio d'eccellenza già presente all'Ausi.

Anche se - conclude il sindaco - non mancano gli ostacoli, soprattutto burocratici. Per esempio il vincolo paesaggistico sui fanghi rossi".

Primo passaggio: chiedere la rimozione del vincolo alla Sovrintendenza dei ben culturali. "Un processo- ha detto Luigi Mansi, ad Gruppo Solmar- che non produce reflui o emissioni. E dunque non produce altre discariche. I tre step rientrano nella tipologia "green" in linea con le direttive europee in materia di utilizzo integrale di prodotti derivanti dai cicli produttivi come previsto dal Recovery plan recentemente approvato dalla Comunità europea".

Alla conferenza stampa di presentazione del progetto è inoltre intervenuto l'amministratore delegato Soltreco Carlo Lolliri (ex ad Portovesme srl): ha ricordato uno dei tanti progetti di bonifica realizzato nel 2007, ma rimasto- ha spiegato- nei cassetti per motivi politici e burocratici. (ANSA).