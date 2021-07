Covid: maxi festa per Italia a Cagliari, polemiche su social

Prima la festa per l'Italia in finale poi le polemiche sui social. L'esplosione di gioia a Cagliari per la vittoria dell'Italia si è riversata ieri notte in piazza Yenne, letteralmente presa d'assalto da migliaia di persone con tanto di bandiere tricolori e caroselli in auto e scooter, con persone arrivate in città anche dai centri limitrofi.

Tutta l'area, che già il sabato sera viene presa d'assalto per la presenza di numerosi ristoranti e locali, è diventata un'unica grande distesa di persone ammassate l'una all'altra subito immortalata da decine di foto e video. Immancabile l'indignazione sui social di chi ha assistito a questo maxi assembramento, in barba alle norme sul distanziamento sociale. E tra chi parla di bolgia e chi fa ironia, i commenti ruotano tutti attorno al fatto che la gente di sia "dimenticata troppo presto della pandemia".