Caldo: temperature sino a 39° in Sardegna

Per la Sardegna si preparano nuovi giorni torridi. Secondo IlMeteo.it in buona parte dell'Isola e in particolare nel Cagliaritano, nel Sulcis Iglesiente, nel Medio Campidano e nelle zone centrali, le temperature potrebbero toccare i 39 gradi. Allerta anche sul fronte incendi: lo bollettino della Protezione civile segnala con l'arancione il pericolo per le stesse aree territoriali, aggiungendo l'Oristanese.

Nel frattempo il nuovo report del Ministero della Salute per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute, prevede ancora temperature alte a Cagliari per le giornate di giovedì 8 e venerdì 9 luglio con punte di 35 gradi, 36 quelli percepiti.