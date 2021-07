Armato di machete insegue un gruppo di ragazzi, denunciato

(ANSA) - CAGLIARI, 07 LUG - Armato di machete ha terrorizzato un gruppo di ragazzi che passeggiava al Poetto nel litorale di Quartu Sant'Elena. Un 27enne di Selargius, personaggio già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dai carabinieri per porto di oggetti per offendere. Intorno alle 4, brandendo un machete, ha inseguito a piedi un gruppo di ragazzi. Sul posto so no arrivati i militari del Radiomobile della Compagnia di Quartu che hanno bloccato il 27enne, sequestrando l'arma. Al momento non si conoscono le ragioni del gesto. (ANSA).