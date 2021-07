A Sant'Antioco caccia al mozzicone dal centro al porticciolo

Caccia al mozzicone a Sant'Antioco: armati di pinze in giro dal centro al porticciolo turistico per raccogliere rifiuti. L'iniziativa è della commissione nazionale ambiente di Aics in collaborazione e con il patrocinio del Comune. La Rifiu-thlon è in programma lunedì 12 luglio a partire dalle 9.30 e si inserisce nell'ambito del programma di educazione ambientale che si rafforza durante la stagione della Bandiera Blu a Maladroxia (1 luglio - 31 agosto).

Si tratta di una serie di eventi a carattere educativo che coinvolgono cittadini e turisti, con l'obiettivo di sensibilizzare sulle tematiche di natura ambientale. "Per questo è molto importante partecipare, coinvolgendo soprattutto le nuove generazioni - spiega il sindaco Ignazio Locci - l'ambiente è un tema a noi molto caro, imprescindibile. Occorre creare una fitta rete composta da coloro che amo definire 'alfieri dell'ambiente', costantemente impegnata con piccoli e grandi gesti nella salvaguardia ambientale. Queste sono le occasioni giuste per favorire la coesione e la diffusione del messaggio di rispetto del nostro ecosistem".

L'iniziativa prenderà il via alle 9.30 con il ritrovo in Piazza Umberto. L'organizzazione distribuirà delle pinze che consentono di raccogliere agevolmente cartacce e mozziconi senza l'utilizzo diretto delle mani. Insieme si percorrerà il corso sino a raggiungere il porticciolo turistico, raccogliendo i mozziconi di sigaretta e piccoli rifiuti gettati in terra o nelle aiuole. "Portate i bambini - esorta Andrea Nesi, referente di Aics Sezione ambiente - si uniranno al gruppo dei moschettieri dell'ambiente. Come sempre si tratterà di una gara di raccolta rifiuti a premi con 'caccia al mozzicone' ed è possibile partecipare a qualsiasi età, singolarmente o in squadra. Le pinze le forniamo noi, vi aspettiamo con gli eco premi".