Stuprata nel 2007, lo Stato paga 25mila euro di indennizzo

La Presidenza del Consiglio dei ministri è stata condannata dal Tribunale di Cagliari a pagare 25mila euro, più interessi e spese legali, a una donna sassarese, oggi 89enne, che subì una violenza sessuale. La vicenda risale al 2007, quando la vittima all'epoca di 75 anni fu aggredita e stuprata da uno sconosciuto che si era introdotto con la forza nel suo appartamento. Dopo la condanna penale del colpevole, passata in giudicato nel 2010, la donna ha dovuto aspettare 11 anni prima che un giudice condannasse la Presidenza del Consiglio dei ministri a riconoscerle e pagarle il risarcimento previsto da una direttiva europea emanata nel 2004 a tutela delle persone vittime di reati intenzionali e violenti.

Direttiva che per anni è rimasta totalmente ignorata dallo Stato italiano.

Il 29 giugno scorso la giudice Monica Moi del Tribunale di Cagliari ha emesso la sentenza con cui riconosce la responsabilità dello Stato per la mancata attuazione delle direttive comunitarie e condanna la Presidenza del Consiglio dei ministri a risarcire la donna. Fine di un braccio di ferro durato due lustri che ha visto da una parte la vittima con gli avvocati Marcello Masia e Pierluigi Olivieri, e dall'altra l'Avvocatura dello Stato in rappresentanza della Presidenza del Consiglio, decisa in tutti i modi a opporsi al riconoscimento dell'indennità, fino anche ad addurre fra i motivi di contestazione un concorso di colpa della vittima per aver aperto la porta di casa al suo aggressore.