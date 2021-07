Sighientu e Carlos V Alghero entrano in catena Smy Hotels

(ANSA) - CAGLIARI, 06 LUG - Due hotel sardi entrano a far parte della catena alberghiera spagnola Smy Hotels. Si tratta del Carlos V, hotel 5 stelle che s'affaccia sul mare di Alghero, e del Sighientu Thalasso & Spa di Marina di Capitana, sulla costa sud dell'isola a pochi passi da Cagliari.

Il gruppo creato da Ovidio Andrés, fondatore anche di Logitravel, prosegue così nella sua politica di espansione e aumenta l'offerta alberghiera in Italia, con sette strutture nella penisola comprese le due sarde.

Lo Smy Carlos V dispone di 177 camere di diversa tipologia, palestra, ristorante à la carte con vista sul mare, due piscine (una delle quali con acqua di mare) e della Spa Aquada con una grande piscina idroterapica, bagno turco, sauna, e molte altre proposte.

Lungo la costa tra Cagliari e Villasimius, ha invece riaperto da pochi giorni lo Smy Sighientu Thalasso & Spa di Marina di Capitana.

Il resort, rinnovato nelle aree comuni e nelle camere, apre ai turisti e alla città, mettendo a disposizione della clientela locale i Day-Pass che danno accesso a tutti i principali servizi del resort, spiaggia e piscina comprese, così come la proposta enogastronomica dei suoi due ristoranti e l'ingresso alla Spa per un percorso biomarino rigenerante e rilassante.

Lo chef Luca Pintus - già noto sulla piazza di Cagliari per il ristorante Osmosis in centro città e per la sua cucina innovativa, con influenze di Paesi lontani - cura il Ristorante Scirocco, con il suo buffet completamente rinnovato e che ora serve specialità preparate e impiattate al momento grazie alla nuova postazione showcooking, utilizzando la migliore varietà di prodotti freschi con una selezione di eccellenze dell'isola.

Tra piscina e mare si trova il Ristorante Shardan, perfetto per vivere una tipica serata sarda dove lo chef Pintus propone un'accurata degustazione di prodotti locali e menù completi che spaziano tra ricette nazionali e internazionali e prelibate grigliate di carne e pesce fresco.

L'hotel è dotato di una Thalasso - Spa in 2.500 quadrati recentemente rinnovata, uno degli elementi che contraddistinguono lo Smy Sighientu.

Per chi desidera trascorrere una giornata di sole e mare, c'è il Day-Pass che include l'accesso alla piscina e alla spiaggia con lettino e ombrellone, pranzo a buffet (bevande escluse) animazione e miniclub, al costo di 60 euro per gli adulti, 25 per bambini da 4-12 anni (gratis sino ai 3 anni). (ANSA).