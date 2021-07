Sciopero trasporto aereo: Cgil, 100% di adesione in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 06 LUG - Lo sciopero di 24 ore dell'intero comparto del trasporto aereo è ancora in pieno svolgimento, ma dai primi dati in possesso del segretario generale della Filt Cgil Sardegna Arnaldo Boeddu, l'adesione tocca quasi il 100% in tutti e tre gli scali dell'Isola, Cagliari-Elmas, Olbia e Alghero. Garantite le fascie orarie obbligatorie per legge.

"Una partecipazione totale allo sciopero proclamato dalle segreterie nazionali per porre al centro dell'attenzione i nodi che affliggono il trasporto aereo dell'intero Paese. Anche in Sardegna - sottolinea il leader della Cgil Trasporti - i problemi sono tanti e sono gravi. Oltre al mancato avvio della tanto auspicata regia unica dei tre aeroporti maggiori presenti nella nostra Isola, rimangono in piedi tutte le criticità legate ad una mancata riforma del settore aeroportuale in senso lato, dai vettori alle società di gestione, dalle società di handling a quelle legate alla sicurezza e al catering".

Boeddu pone nuovamente l'accento sul caso Air Italy. "Una vertenza non ancora risolta poiché adesso - spiega - rimangono ulteriori sei mesi di cassa integrazione entro i quali si dovrà trovare una soluzione industriale che possa definitivamente superare un sostegno al reddito assicurato dalla cassa integrazione. Ed è per questa ragione che è indispensabile - chiarisce - per evitare di perdere professionalità certificate e migliaia di posti di lavoro, rifinanziare il Fondo di solidarietà del trasporto aereo". (ANSA).