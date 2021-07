Italgas: attivati altri 140 Km di rete metano Sud Sardegna

Italgas ha messo in esercizio altri 140 Km di nuove reti native digitali in 7 comuni del Sud della Sardegna tramite la controllata Medea, portando a 410 Km le nuove condotte attivate nella sola Provincia e a 570 Km in tutta l'Isola. A questi, spiega il gruppo si aggiungono le reti oggetto di conversione. I lavori di attivazione hanno interessato anche Sestu (Cagliari), dove Italgas ha in programma la realizzazione di un impianto per la produzione di idrogeno verde da distribuire anche attraverso la rete cittadina.

"La Sardegna - ha commentato l'amministratore delegato Paolo Gallo - è il nostro laboratorio green d'eccellenza al servizio della transizione energetica e dell'obiettivo Ue 'Net carbon zero'". "In Sardegna - ha aggiunto - abbiamo posato, in meno di due anni, più di 900 chilometri di reti full digital, le più moderne del Paese. Insieme alla loro progressiva messa in esercizio, stiamo procedendo anche alla conversione a metano delle reti di 36 comuni nel Nord dell'isola alimentate a Gpl".

"Il futuro è già tracciato - ha concluso Gallo - e le nostre reti native digitali distribuiranno non solo gas naturale, ma anche biometano, metano sintetico e idrogeno verde che produrremo direttamente nell'impianto Power to Gas di Sestu".