Danneggiano un'auto ma sbagliano bersaglio, arrestati

Hanno distrutto il lunotto e graffiato la carrozzeria dell'auto di un pizzaiolo, ma non solo hanno sbagliato 'bersaglio' ma sono stati anche arrestati.

Protagonisti della vicenda avvenuta a San Gavino Monreale un 50enne e una 33enne, entrambi già noti alle forze dell'ordine. I due, poco dopo le 22, sono stati sorpresi dai carabinieri mentre con una mazza da baseball frantumavano il lunotto posteriore e rigavano la carrozzeria di una Golf intestata a un pizzaiolo di 62 anni.

I due sono stati subito bloccati dai militari dell'Arma che hanno cercato di chiarire anche le ragioni del gesto. La coppia non aveva avuto alcun attrito o discussione con il pizzaiolo.

Secondo gli investigatori è possibile che il 50enne e la 33enne abbiano scambiato l'auto del pizzaiolo per quella di un conoscente con il quale avevano litigato. Sono stati arrestati e adesso si trovano ai domiciliari in attesa del processo.