Caldo e pericolo incendi, nuova allerta Protezione civile

Un bollettino di previsione di pericolo incendio, a causa del gran caldo e del vento, è stato diramato dalla Protezione Civile regionale per la giornata di domani, mercoledì 7 luglio.

Il codice dell'allerta, che interesserà quasi tutta la Sardegna, compresa anche la zona di Cagliari, è arancione perché la pericolosità è considerata alta e l'attenzione è stata rinforzata.

Intanto già oggi si registrano nell'Isola temperature record, anche per il mese di luglio: secondo i dati di Sardegna Arpa, questo pomeriggio a Ottana sono stati raggiunti i 39,8 gradi.

Oltre 39 gradi anche a Orani e tra i 37 e i 38 in tante altre località della Sardegna centrale.