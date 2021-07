Basket: Mekowulu è il nuovo centro della Dinamo

È ufficiale: Christian Mekowulu è il nuovo centro della Dinamo Banco di Sardegna. Il lungo nigeriano è il primo colpo di mercato dei sassaresi che dopo l'arrivo del coach Demis Cavina e dell'assistente Giacomo Baioni devono completare il roster in base ai nuovi schemi di gioco. Mekowulu arriva da Treviso, dove, nella passata stagione, ha collezionato una media di 12.3 punti e 6.4 rimbalzi in regular season, migliorando fino a 17 punti e 7.3 rimbalzi nei play off.

Il 26enne è alto 205 cm per un peso di 110 kg e si è formato cestisticamente negli Stati Uniti prima all'High School Covent Christian Accademy a Marietta in Georgia, poi al college Tennesse State University dove nei due anni ha chiuso con 12.8 punti e 8 rimbalzi, collezionando numerosi riconoscimenti individuali, tra cui quello di Miglior Difensore.

Ha disputato l'anno da senior alla Texas A&M viaggiando con 8.5 punti e 6.5 rimbalzi di media, prima della chiamata in Italia per il debutto da professionista, in A2 all'Agribertocchi Orzinuovi. Da qui il passaggio a Treviso, nella massima serie dove lo scorso anno si è distinto per le sue qualità di forte difensore, per la sua fisicità a rimbalzo e per le ottime percentuali al tiro, in avvicinamento a canestro e dalla media distanza.