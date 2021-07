Accoltellata dall'ex, dimessa da ospedale per riabilitazione

Dopo quasi due mesi parte dei quali passati in coma, Paola Piras lascia l'ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei. La donna di 51 anni di Tortolì era stata colpita con 18 coltellate dal suo ex compagno di origini pakistane Masih Shahid, la mattina dell'11 maggio scorso, quando suo figlio Mirko di 19 anni era rimasto ucciso nel tentativo di difendere la mamma. La notizia che Paola è fuori pericolo è stata anticipata dall'Unione Sarda che parla di un trasferimento al Mater Olbia per la riabilitazione..

Circa venti giorni fa la donna era uscita dal coma e respirava già autonomamente: dal suo letto d'ospedale aveva cercato il figlio Mirko non sapendo del tragico epilogo dell'aggressione che ha scoperto solo dopo qualche giorno dal suo risveglio.

E' probabile che già nei prossimi giorni Paola Piras venga sentita dagli inquirenti che stanno conducendo le indagini sull'aggressione alla donna, finita nel sangue con l'omicidio del suo secondogenito da parte dell'ex compagno di lei, ora rinchiuso in carcere a Uta (Cagliari).