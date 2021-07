Superenalotto: vinti a Carbonia oltre 640mila euro

La Sardegna si scopre di nuovo fortunata: nell'ultimo concorso del SuperEnalotto sono stati centrati un 5Stella del valore di 644.164,50 euro, oltre a un "5" da 25.766,58 euro. A questi, poi, si aggiunge anche un 4Stella da 53.449,00. La più alta delle giocate vincenti è stata registrata a Carbonia, nel Tabacchi di via Lubiana 21, dove è stato centrato anche il "5". Il 4Stella, invece, è stato registrato nel Tabacchi di via Funtana Buddia 23 a Nuoro.

Il Jackpot, nel frattempo, cresce ulteriormente toccando quota 50,4 milioni di euro che saranno in palio nella prossima estrazione. l'ultimo "6" in Sardegna è arrivato il 7 luglio 2020, con i 59,4 milioni di euro vinti a Sassari. "Non abbiamo ancora notizia di chi possa essere il vincitore, nessun indizio. Neanche un'idea, perché i nostri clienti abituali non sono ancora venuti tutti. Spero comunque che la vincita sia andata ad una persona che ne ha bisogno - ha detto ad Agimeg Daniela Sturiale, la titolare del tabacchi di Carbonia -. Qui a Carbonia ci sono tante persone che hanno bisogno. Spero, tuttavia, che ci mandi un biglietto o un ringraziamento, che in qualche modo ci dimostri che gli abbiamo portato fortuna ed è contento".