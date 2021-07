Not(t)e di Grazia apre celebrazioni 150 anni nascita Deledda

"Not(t)e di Grazia", il concerto dell'orchestra sinfonica del Conservatorio "Luigi Canepa" di Sassari, che si terrà il 9 luglio nel teatro Ten a Nuoro, inaugurerà le celebrazioni per il 150/o anniversario della nascita della scrittrice premio Nobel Grazia Deledda.

All'evento, che è stato presentato in Municipio a Nuoro dal sindaco Andrea Soddu e dall'assessore alla Cultura Luigi Crisponi, potranno assistere massimo 200 persone a causa delle restrizioni sanitarie. "Il concerto è un'anteprima delle celebrazioni in onore di Grazia Deledda organizzate dal Comune con il supporto della Fondazione di Sardegna, che inizieranno ufficialmente il 28 settembre e dureranno un anno - ha spiegato l'assessore Crisponi - Con questa iniziativa abbiamo voluto collegare due mondi particolarmente cari alla scrittrice: uno è ovviamente la letteratura, l'altro è la musica, di cui era grande appassionata. Per rappresentare il legame della scrittrice nuorese con l'arte della musica, l'attore teatrale Giovanni Carroni proporrà, tra le altre, la lettura di una novella in cui la Deledda descrive la nascita delle launeddas".

Per i festeggiamenti deleddiani, l'assessore ha annunciato "un cartellone di eventi che copriranno il 2021 e il 2022 e spazieranno dalla narrativa, alla poesia, dalla musica ai balli tradizionali. Sempre nell'ambito dell'anniversario dei 150 anni si terrà un concorso letterario, rivolto agli studenti di scuole e università.

"Abbiamo scelto di inaugurare la stagione deleddiana con il concerto degli allievi del Conservatorio di Sassari perché per noi è un messaggio fortemente simbolico - ha sottolineato il sindaco Soddu - Come tanti nostri illustri concittadini, a cominciare proprio da Grazia Deledda, anche loro hanno infatti iniziato da giovanissimi a coltivare le proprie passioni".