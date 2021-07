Basket: Giacomo Baioni numero due di Cavina alla Dinamo

È Giacomo Baioni l'assistente di coach Demis Cavina, alla Dinamo Sassari. La società biancoblu lo ha presentato, con le parole del general manager Federico Pasquini: "Siamo molto soddisfatti del gruppo di lavoro che stiamo costruendo. Sia Giacomo sia Demis sono animati da grande passione e voglia di fare; loro due, più i confermati Giorgio Gerosa e Matteo Boccolini, che si occuperà della parte atletica, siamo sicuri che metteranno i giocatori nella condizione di esprimere al 100 per cento il loro potenziale e la squadra a lavorare nel migliore dei modi".

Anche per Baioni, così come per il coach Cavina, l'arrivo a Sassari è un ritorno: l'assistant coach era già stato in biancoblu dal 2016 al 2018: "Sono molto felice di essere qui, non ho mai avuto dubbi che le nostre strade si sarebbero rincontrate. Credo che arrivare alla Dinamo la prima volta fosse un grande traguardo ma ritornarci con grande consapevolezza sull'ambiente e lo staff, poter rivivere le emozioni che solo la Dinamo ti può far vivere mi rende ancora più orgoglioso", ha dichiarato. "Il progetto Dinamo è vincente, al netto delle singole vittorie o sconfitte. Sono ancora più entusiasta di poter tornare a Sassari nell'anno in cui tutti ci auguriamo possa ritornare il pubblico nei palazzetti: la passione qui è forte e reale e la spinta del pubblico ha sempre fatto la differenza".