Spara all'auto dopo sorpasso, 63enne rintracciato a Cagliari

È stato rintracciato a Cagliari il 63enne che oggi pomeriggio ha sparato alle gomme di un'auto che aveva sorpassato la sua Renault Megane station wagon lungo la statale 131 a Serrenti. L'uomo è stato bloccato in viale Diaz dai carabinieri della Compagnia del Capoluogo. Era in stato confusionale e non ricordava dove aveva parcheggiato l'auto a bordo della quale, probabilmente, si trovava la pistola. Il 63enne è stato portato in caserma per i successivi accertamenti. Con buona probabilità sarà anche sottoposto a una visita medica. I militari dell'Arma adesso stanno cercando di individuare il punto in cui ha abbandonato il veicolo.



L?uomo aveva sparato un colpo di pistola contro un'auto che l'aveva appena sorpassato, centrando lo pneumatico destro posteriore, poi si era allontanato. La vittima ha raccontato ai militari dell'Arma di aver sorpassato una Renault Megane Station Wagon, grigia priva di targa anteriore. Dopo il sorpasso ha visto il conducente mettere fuori la mano con in pugno una pistola e sparare.