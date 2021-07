Incendi: fiamme nel Cagliaritano, evacuate alcune abitazioni

Alcune abitazioni sono state evacuate in via precauzionale a San Sperate nel Cagliaritano a causa di un vasto rogo scoppiato nel primo pomeriggio. Le fiamme si sono avvicinate ad alcune case in aperta campagna e i vigili del fuoco intervenuti con diverse squadre hanno preferito far allontanare gli occupanti. Sul posto stanno anche operando gli uomini della Protezione civile, il Corpo forestale e tre elicotteri della flotta regionale che stanno gettando bombe d'acqua sulla zona per arginare il rogo. Non si registrano danni o feriti. Sempre nel pomeriggio un altro incendio divampato a Vallermosa, sempre in provincia di Cagliari, ha portato alla chiusura per meno di un'ora della strada statale 293. Anche in questo caso l'incendio è stato spento con l'intervento dei mezzi aerei della flotta regionale.

FIAMME ANCHE NEL NUORESE - Nuova giornata di incendi nel Nuorese dopo i roghi di ieri a Macomer e vicino al capoluogo barbaricino. In tarda mattinata è ripreso l'incendio bonificato ieri nella zona industriale di Macomer, a Tossilo, dove è stato evacuato un capannone industriale. Un nuovo fronte si è aperto sulla statale 129 al bivio di Orotelli e lì le fiamme stanno avanzando verso Nuoro. Una situazione che nel primo pomeriggio ha reso necessaria la chiusura per precauzione, sia della ss 129 che della ss 131 Dcn al Km 43, ora entrambe riaperte. Sul posto stanno operando gli uomini della Protezione civile del Corpo Forestale dell'Agenzia Forestas e i Vigili del Fuoco. Per la sicurezza stradale è intervenuta la Polstrada di Nuoro.