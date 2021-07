Vaccini: oltre 19mila somministrazioni in 24 ore in Sardegna

Sono 19.111 i vaccini somministrati in Sardegna nelle ultime 24 ore. Di questi, 4.511 come prima dose e 14.600 di richiami. Nel frattempo sono arrivate nell'Isola nuove forniture di siero: si tratta di 10.800 dosi di Moderna e di 5.700 di Janssen. La campagna procede con l'obiettivo di immunizzare oltre l'80 per cento dei sardi alla fine dell'estate.

Settembre è il mese più probabile per tagliare questo traguardo - indicato a livello nazionale anche dal commissario Figliuolo - viste le consegne di vaccini a singhiozzo e un numero ancora alto di over 60, circa 111mila, che non hanno ricevuto nemmeno la prima dose. Una platea che l'Ats è decisa a raggiungere con un piano straordinario che il commissario Massimo Temussi sta approntando in questi giorni.

La campagna subirà dunque una riprogrammazione: lunedì è attesa una delibera dell'assessore della Sanità Mario Nieddu con le nuove linee. Attualmente il 55,72% dei sardi ha già ottenuto la prima dose, mentre il 30,11% ha fatto anche i richiami.