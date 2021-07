Sardegna-Europa: sbloccati fondi Ue per Sulcis Iglesiente

Ok del Parlamento europeo a 1,5 miliardi di euro in sovvenzioni dal bilancio Ue e 10 miliardi di euro in prestiti della Banca europea per gli investimenti (Bei), destinati alle regioni più colpite dalla transizione verso la neutralità climatica.

È il piano di aiuti che dovrebbero permettere ai territori ancora dipendenti dall'industria ad alta intensità di carbonio di realizzare gli obiettivi del Green deal entro il 2050. In Italia, per ora si tratta di Sulcis-Iglesiente in Sardegna e Taranto in Puglia. Ma il processo di assegnazione e di identificazione dei beneficiari è in divenire e potranno presentare richiesta di finanziamento le regioni identificate da ogni governo nei piani nazionali per la transizione giusta.

Fra le novità approvate dagli eurodeputati ci sono un aumento del 25% nelle sovvenzioni, l'assistenza finanziaria per la preparazione dei progetti destinati, nuove disposizioni per garantire il rispetto dei valori di protezione ambientale e parità di genere, criteri di assegnazione precisi nel caso ci fossero troppe richieste. Si spera così di mobilitare tra i 25 e i 30 miliardi di euro di investimenti pubblici nei prossimi sette anni.