Ha maltrattato la compagna e la figlia. Per un 50enne di Sant'Andrea Frius, già noto alle forze dell'ordine, è scattato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alle due donne notificato dai carabinieri. Tutto è partito da una denuncia presentata dai familiari il 19 aprile scorso. Da qui le indagini e le verifiche dei militari dell'Arma sfociate in un fascicolo consegnato in Procura a Cagliari che ha portato alle misure interdittive.