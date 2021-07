Malattie rare: l'odissea di Christian,"mi negano un diritto"

"La mia salute è messa a rischio da Ats Sardegna". È la denuncia che Christian, un uomo di Bono, nel Sassarese, ha affidato alla consigliera regionale del M5s Desirè Manca. Christian è affetto dalla nascita dalla sindrome di Ondine, una malattia genetica molto rara che coinvolge il sistema nervoso autonomo e che controlla le funzioni automatiche del corpo, tra cui la respirazione. Per dormire ha necessità di un apparecchio che favorisce il respiro. Non avendo l'assistenza domiciliare integrata, dorme in camera con sua madre, che ne può controllare il funzionamento. "In Sardegna molti diritti sono negati", accusa lui.

La sua denuncia si è trasformata in un'interrogazione urgente con cui l'esponente pentastellata chiede l'intervento del presidente della Regione Christian Solinas e dall'assessore della Sanità, Mario Nieddu. "Christian è uno dei due soli pazienti sardi a soffrire della sindrome di Ondine - spiega - La sua vita, già complicata dalla malattia, è resa ancor più difficile dalle peripezie che affronta quotidianamente perché la strumentazione fornita da Ats risulta inadeguata", denuncia.

"Christian usa gli stessi tubi da otto mesi anche se dovrebbero essere sostituiti ogni mese - aggiunge - l'Ats nel nuovo bando ha ordinato un modello diverso di respiratore, senza preoccuparsi di fornirgli i circuiti adeguati". Desirè Manca chiede che "il sistema sanitario gli eroghi un adeguato servizio di ventiloterapia domiciliare, necessaria e imprescindibile per la fruizione della terapia". In fondo, conclude la consigliera dell'opposzione, "Christian chiede solo le cure e l'assistenza di cui ha diritto. Auspichiamo che il problema sia risolto immediatamente e che tutti i pazienti affetti da malattie rare siano supportati dall'Ats e dalla politica sarda".