Con 'Fuego'il flamenco irrompe all'Arena del Lirico Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 03 LUG - La Compañía Antonio Gades porta in scena dal 7 al 10 luglio alle 21, all'Arena del Parco della Musica di Cagliari, "Fuego". Quattro serate per una full immersion nella danza flamenca nell'ambito della rassegna estiva del Teatro Lirico "Classicalparco". Il balletto di Antonio Gades e Carlos Saura ispirato a El amor brujo (L'amore stregone) su musica di Manuel de Falla, sarà proposto in prima esecuzione a Cagliari. Alla guida dell'Orchestra del Lirico, Tommaso Ussardi, giovane compositore e direttore, al suo debutto nel capoluogo sardo.

Un successo quello di "Fuego" che dura da trentadue anni, per uno spettacolo capace di rinnovare con freschezza l'ammaliante tradizione culturale iberica. Uno degli esempi più puri dello stile di Antonio Gades, secondo cui "se si vuole cambiare, si deve tornare alla tradizione", questo balletto è un'opera di transizione tra i capisaldi Carmen e Fuenteovejuna. In origine lo spettacolo viene commissionato nel 1989 dal Théâtre Châtelet di Parigi come trasposizione teatrale del film co-diretto con Carlos Saura "El amor brujo", ottenendo un grandissimo successo, a cui segue una tournée in Francia, Italia, Germania, Svizzera, Giappone e Brasile, ma per motivi personali e artistici non venne mai presentato in Spagna.

Nel 2014, ricorrenza del decimo anniversario dalla morte di Antonio Gades, la Fondazione che porta il suo nome affronta una sfida importante: il riallestimento di "Fuego", su musica di Manuel de Falla. Un riallestimento che è quasi come un nuovo debutto: molte delle risorse artistiche dell'epoca non sono mai più state utilizzate tanto che oggi l'opera mantiene la sua freschezza, così come quando è stata creata. (ANSA).